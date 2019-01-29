В Мозыре микроавтобус врезался в другой микроавтобус, тот покатился вниз и сбил женщину
- 29 января 2019, 11:39
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Места: Мозырь (2147)
Метки: Авто (6308), Происшествия (13833), Область (6442)
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