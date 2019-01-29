В Мозыре микроавтобус врезался в другой микроавтобус, тот покатился вниз и сбил женщину

  • 29 января 2019, 11:39
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28 января около 12:25 на улице Рыжкова автомобиль «Фольксваген Транспортер» «поцеловался» с «Мерседесом Спринтер». От удара микроавтобус поехал под горку на пешеходный переход, где сбил 38-летнюю женщину.


Как сообщает УВД, пострадавшую госпитализировали, а после оказания помощи медики отпустили ее домой.




gomel.today
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Места: Мозырь (2147)

Метки: Авто (6308), Происшествия (13833), Область (6442)

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