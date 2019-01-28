Видеофакт: в Мозыре в автобусе на ходу отвалилась дверь

Поездка в мозырском автобусе чудом обошлась без пострадавших — прямо на ходу отвалилась дверь и упала прямо в салон.

О происшествии сообщили в сообществе «ЧП Беларусь». По словам очевидцев, людей рядом не было, поэтому никто не пострадал.

Как ни удивительно, но автобус продолжил свою работу. «Водитель поправил дверь, чтобы лежала ровнее, и дальше повез людей по маршруту», — рассказал свидетель.

Впрочем, даже этот факт белорусы уже не воспринимают как «непорядок». «Это нанотехнологии», — говорят одни читатели соцсетей. «Двери устали», — шутят другие.