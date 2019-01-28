Мозырянка снялась в клипе, от которого плакали мужчины

Эта тема очень деликатная: об абортах не будешь беседовать под абажуром за чашкой чая, со старушками на лавочке у подъезда, обсуждать ее просто так с родными, близкими и друзьями. Но проблема очень актуальна для нашего общества, и говорить о ней нужно, чтобы предостеречь молодых людей от опрометчивого шага.

Хочу познакомить вас с очаровательной, а главное неравнодушной молодой мозырянкой, мамой и музыкантом Дарьей Коркиной, которая встала на защиту нерожденных детей со своей песней «Мама».

— Дарья, расскажите, пожалуйста, немного о себе: как пришли в творчество, с чего все начиналось и что поспособствовало вашей музыкальной деятельности?

— Творчеством занимаюсь с 8 лет. Моей первой профессиональной студией была «ЮМЭС» Светланы Адамовны Стаценко. После этого была связана с ALEXIS мозырского ДК нефтепереработчиков. Лет с 17 стала сама писать и музыку, и тексты.

— Решили себя испытать: смогу или не смогу?

— Просто поняла, что у меня есть в этом потребность, словно почувствовала какой-то импульс, внутренний порыв — писать. Первую песню написала очень быстро. Поняла: если у человека есть способности, ими нужно пользоваться на благо других. Правда, вначале мои песни и музыка не отличались особым оптимизмом, содержание было достаточно мрачным. Но в один прекрасный момент я задумалась: какой смысл несу своими песнями? Негатива и так полно в этом мире, так почему бы не написать что-то жизнеутвер­ждающее? То, над чем люди смогли бы задуматься.





— Так появилась идея написать песню «Мама»?

— В 2017 году я пошла учиться в школу личностного роста высшей школы управления «МОСТ». И там узнала, что по статистике наша страна находится на пятом месте в мире по количеству абортов. Для меня это стало шоком. Информация о том, что ежегодно в нашей стране убивается 29 тысяч нерожденных детей, повергла в ужас. Решила поговорить с молодежью, с людьми из своего окружения, узнать, какие у них ценности. Оказалось, многие не знают, что такое здоровые отношения мужчины и женщины. Как следствие, большое число прерванных беременностей. Эта страшная дейст­вительность и подвигла на создание песни «Мама». Причем работа над песней и клипом была моим своеобразным дипломным проектом по окончании школы, который должна была защитить. Клип отсняли в ноябре прошлого года, а уже 8 декабря в «Чижовка-арене» на Глобальном лидерском саммите состоялась его презентация, где я спела вживую.

— Даже не представляю, какие эмоции вы испытали. Это же колоссальная работа! Скажите, у песни были адресаты?

— Я ее написала не для мамы, которая не готова стать мамой. Написала для женщины, у которой есть страх перед будущим, которая почти решилась на этот страшный шаг, но жутко боится. Для женщины, которая готова родить, но еще не осознает этого, а всё вокруг говорит «нет». Песня была написана не от моего имени, мол, я, Дарья Коркина, говорю вам: «Это нехорошо, это плохо». Эта песня от имени неродившегося ребенка. Я сама мама вот уже скоро троих детей и прекрасно знаю, что такое материнство.

— Хотите сказать, что были уже в положении, когда началась работа над созданием клипа?

— Причем съемки проходили в Польше! Своей песней хотела донести одну простую мысль: находясь в утробе матери, это крошечное существо — уже живой организм, в котором бьется сердце, который может чувст­вовать. Он уже есть! Поэтому аборты — это моя боль за будущее нашей страны. Я не просто музыкант, я человек, который хочет дать возможность детям родиться и быть теми, кем они должны стать.

— На вашей личной страничке в соцсети «ВКонтакте» вы упоминаете минскую клинику «Седьмое небо». Расскажите, каким образом она связана с записью песни и съемками клипа?

— Придя в «Седьмое небо» и изложив суть дела, сразу услышала: «Дарья, мы вас во всем поддержим!» Они предлагают огромный спектр услуг для женщин, но абортами не занимаются. Это принципиальная позиция, несмотря на то что подобные операции очень прибыльное дело. С этой клиникой сотрудничаем до сих пор, у них даже транслируется мой клип. А вообще мне помогло очень большое число людей, которые прочувствовали и поняли глубину проблемы. Клипмейкер Алексей Волосков, как и его команда, настолько прожил и проболел эту песню, что я поняла: с этим человеком и должна сотрудничать.

Во время съемок видела, как люди реагируют на текст песни. Ясно, что девчонки обычно все ревут. Но когда увидела, что плачут мужчины, осознала: мы на правильном пути. Даже такую тему можно раскрыть в клипе стильно, максимально приблизив к молодежи. Думаю, если бы мы показали детей в белом одеянии в виде ангелочков и сказали: «Детки, спойте горестно», нам бы не поверили.





— То есть картинка получилась мрачной?

— Мрачной в том смысле, что аборты — это убийство, и убий­ства все еще происходят. «Мама» — песня из глубины моей души. Каждый ребенок заслуживает шанс родиться, вырасти, менять этот мир. Моя мечта выражена в этом клипе. Я хочу, чтобы ситуация изменилась! И должна сказать огромное спасибо всем, кто поверил в меня и в мою идею, кто вкладывал свои силы в создание клипа.