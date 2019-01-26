В Мозыре нетрезвый хулиган в одном из баров вначале приставал к посетителям, а после избил директора, который пытался его угомонить
- 26 января 2019, 14:00
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