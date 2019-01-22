Житель Мозырского района, судимый за убийство, освободился из тюрьмы и через две недели снова угодил за решетку за кражу

«Украл, выпил — в тюрьму! Романтика!» — так можно описать стиль жизни жителя деревни Скрыгалов Мозырского район.

В 2010 году он в пьяном угаре зарезал собутыльника и сел на 9 лет. Это была уже пятая его судимость к 43-м годам. Когда рецидивист через некоторое время оказался в исправительном учреждении открытого типа, он начал вести переписку с жительницей Жлобинского района. Женщину не смущала связь ухажера с криминальным миром и накануне освобождения она пригласила его в гости.

29 декабря оказавшись на свободе мужчина направился к подруге по переписке. По такому поводу пара закатила пир, который затянулся на несколько недель. В доме у женщины сменялись гости, так 12 января в квартире оказался кум ее брата.

Гость, приехавший из Могилева, щедро угощал хозяйку и ее кавалера спиртным и «засветил» крупную сумму денег в кошельке. Той же ночью недавний сиделец обчистил могилевчанина. Тот уже утром обнаружил пропажу наличных — из 230 рублей осталось только 50.

Под подозрение сразу же попал житель Мозырщины. Хозяйка и ее гость самостоятельно провели осмотр карманов, но денег не нашли, тогда и вызвали милицию. Сотрудники оперативно обнаружили 150 рублей в носках воришки, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Таким образом, мужчина, уверявший, что с криминальным прошлым решительно покончено, провел на свободе чуть более двух недель и снова оказался за решеткой, так и не доехав до дома.