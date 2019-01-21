В Мозыре водитель автопарка продал более 2 т топлива, ему грозит до 4 лет тюрьмы

Мозырянин подозревается в присвоении вверенного имущества — дизельного топлива, которое он получал для заправки автобуса как водитель, сообщил корреспонденту БелТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Представители автобусного парка обратились в Мозырский РОВД с заявлением. «Сотрудники предприятия заподозрили 31-летнего водителя в том, что тот весьма расточительно обходится с дизельным топливом, которое получает для заправки автобуса. Оперативники БЭП провели проверку, изучили документы. Затем пришло время поговорить с работником, — рассказали в УВД. — Он сознался, что действительно занимался незаконными делами».

Выяснилось, что мужчина, работая водителем в Мозыре и Мозырском районе, заправлял автобус дизелем на различных заправочных станциях и затем продавал топливо. Так, за ноябрь 2018 года реализовал более 2,2 тыс. л на общую сумму Br3349.

Мозырским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 211 Уголовного кодекса Беларуси. Санкции статьи предусматривают лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или арест, или ограничение свободы до четырех лет со штрафом или без штрафа, или лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.