В Мозыре в многоэтажном доме прогремел взрыв — фото, видео

  • 19 января 2019, 11:06
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В райцентре на улице Бульвар Юности в одной из квартир многоэтажки прогремел взрыв. Взорвался баллон газовой горелки.

ЧП случилось 18 января около 15:30. Хозяин квартиры на балконе кухни обрабатывал тушку птицы с помощью газовой горелки. Предполагается, что в какой-то момент баллончик разгерметизировался и мужчина для устранения неполадки принес баллон на кухню. Он оставил его в кухонной мойке.



В какой-то момент, как сообщает МЧС, его супруга зашла на кухню и включила свет. От этого произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения. Взрывом в квартире выбило стекла, но, к счастью, обошлось без пострадавших.







gomel.today
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Места: Мозырь (2139)

Метки: Происшествия (13755), Область (6406)

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