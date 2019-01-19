В Мозыре в многоэтажном доме прогремел взрыв — фото, видео
- 19 января 2019, 11:06
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Места: Мозырь (2139)
Метки: Происшествия (13755), Область (6406)
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