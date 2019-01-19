В Мозыре в многоэтажном доме прогремел взрыв — фото, видео

В райцентре на улице Бульвар Юности в одной из квартир многоэтажки прогремел взрыв. Взорвался баллон газовой горелки.

ЧП случилось 18 января около 15:30. Хозяин квартиры на балконе кухни обрабатывал тушку птицы с помощью газовой горелки. Предполагается, что в какой-то момент баллончик разгерметизировался и мужчина для устранения неполадки принес баллон на кухню. Он оставил его в кухонной мойке.









В какой-то момент, как сообщает МЧС, его супруга зашла на кухню и включила свет. От этого произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения. Взрывом в квартире выбило стекла, но, к счастью, обошлось без пострадавших.











