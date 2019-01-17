Порезал трех человек, воровал, сбежал из психбольницы, обвинен в убийстве с особой жестокостью. Почитайте, какого преступника будут судить в Мозыре

Парню всего 23 года, а свои многочисленные преступления он совершал в период с 2014 по 2018 годы.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что в период времени, когда он совершал свои преступления, молодой человек страдал зависимостью от токсичных веществ — легких растворителей. Под их воздействием большинство правонарушений и совершал.

Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела об убийстве прошлых лет.

В Мозыре утром 18 октября 2014 года в одном из многоэтажных домов в своей квартире с явными признаками насильственной смерти было обнаружено тело 54-летнего мужчины. При проведении судебно-медицинской экспертизы на теле погибшего были зафиксированы многочисленные телесные повреждения, а в крови содержался этиловый спирт в количестве 3,16 промилле.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Однако тогда раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

Спустя четыре года сотрудники Следственного комитета при расследовании другого уголовного дела смогли установить лицо, причастное к этому убийству.

Так, 28 апреля 2018 года в Мозыре на участке вблизи гаражного кооператива молодой человек, находясь в состоянии, вызванном потреблением токсических веществ, беспричинно нанес два удара ножом случайной прохожей и с места преступления скрылся. По подозрению в совершении особо злостного хулиганства правоохранители задержали 23-летнего жителя райцентра. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

Изучая личность подозреваемого, следствие установило, что ранее этот молодой человек неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. Так, в январе 2014 года он был осужден за хищение денег из ящика для пожертвований Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников. В мае того же года с разницей в один день нанес удары ножом парню и несовершеннолетней девушке. При этом в двух случаях он находился под воздействием токсических веществ, а во втором — еще и алкоголя.

Постановлением суда Мозырского района был освобожден от уголовной ответственности за совершение этих преступлений в состоянии невменяемости и приговорен к принудительным мерам безопасности и лечения. Поэтому с сентября 2014 года проходил лечение от токсикомании в областной клинической психиатрической больнице, откуда 17 октября 2014 года сбежал.

В апреле 2018 года судом Мозырского района за открытое похищение продуктов в магазине и появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением токсических веществ, он был приговорен к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Кроме того, следователи установили, что молодой человек находился в числе лиц, которых в 2014 году правоохранители проверяли на причастность к убийству мозырянина. Однако доказательств совершения каким-либо конкретным лицом данного преступления на то время добыто не было.

В ходе расследования дела об особо злостном хулиганстве следователями детально изучен круг общения подозреваемого. В ходе этой работы были установлены граждане, которые обладают значимой информацией по нераскрытому убийству четырехлетней давности. Расследование преступления прошлых лет было возобновлено. Сотрудники Следственного комитета в тесном взаимодействии с экспертами и правоохранителями продолжили работу по сбору и закреплению доказательств причастности задержанного к совершению убийства.

За весь период расследования сотрудниками подразделений ГКСЭ Республики Беларусь проведено около 50 различных экспертиз. Эксперты центрального аппарата ГКСЭ при исследовании микрообъектов на изъятых вещественных доказательствах установили наличие волокон общеродовой принадлежности на предметах одежды погибшего и подозреваемого, что помогло следствию доказать, что они контактировали между собой.

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, в период времени, относящийся к инкриминируемым деяниям, молодой человек имел синдром зависимости от употребления летучих растворителей, а также расстройство личности и поведения. Тем не менее, он мог сознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Впоследствии у него развилось психическое расстройство.

На основании собранных по уголовному делу доказательств следователи пришли к выводу о совершении молодым человеком убийства. По версии следствия, в период с 17 по 18 октября 2014 года парень, находясь в состоянии, вызванном потреблением токсических веществ, нанес жителю Мозыря множественные удары ножом в область расположения жизненно важных органов, от которых тот скончался на месте происшествия.

В итоге прокурору для изучения и дальнейшего направления в суд для применения принудительных мер безопасности и лечения передано уголовное дело о совершении общественно опасных деяний, предусмотренных ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) и п.6 ч.2 ст.139 (убийство с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

По результатам расследования в Гомельскую областную клиническую психиатрическую больницу внесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Управлением Следственного комитета по Гомельской области целенаправленная работа по уголовным делам о нераскрытых убийствах прошлых лет продолжается.