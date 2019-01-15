Фотофакт: в Мозырском районе столкнулись автобус, грузовик и легковушка, пострадали 4 человека

Вчера утром около деревни Митьки Мозырского района столкнулись автобус, грузовик и Audi. Без пострадавших не обошлось, пришлось вызывать спасателей.

В пресс-службе МЧС сообщили, что пассажиров в автобусе не было, а водители грузовика и автобуса к моменту приезда спасателей выбрались из салона.





Не повезло водителю легковушки: он оказался зажат в авто. Спасатели с помощью спец инструмента деблокировали мужчину. В автомобиле находились 4 пассажира, трое из которых также получили травмы, сообщает БелТА.

Водитель Audi и трое его пассажиров госпитализированы в районную больницу.







