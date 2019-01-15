Фотофакт: в Мозырском районе столкнулись автобус, грузовик и легковушка, пострадали 4 человека

  • 15 января 2019, 10:46
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Вчера утром около деревни Митьки Мозырского района столкнулись автобус, грузовик и Audi. Без пострадавших не обошлось, пришлось вызывать спасателей.

В пресс-службе МЧС сообщили, что пассажиров в автобусе не было, а водители грузовика и автобуса к моменту приезда спасателей выбрались из салона.


Не повезло водителю легковушки: он оказался зажат в авто. Спасатели с помощью спец инструмента деблокировали мужчину. В автомобиле находились 4 пассажира, трое из которых также получили травмы, сообщает БелТА.

Водитель Audi и трое его пассажиров госпитализированы в районную больницу.






gomel.today
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Места: Мозырь (2137)

Метки: Авто (6250), Область (6388), Происшествия (13727)

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