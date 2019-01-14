Житель деревни под Мозырем сгорел на пожаре в собственном доме. МЧС показало, как его пытались спасти — видео

Частный дом горел открытым пламенем в Мозырском районе. Смотрите на видео, как пожарные тушили огонь.

Пожар произошел утром в понедельник в деревне Щекотова. Приехавшие на место происшествия бригады спасателей приступили к тушению огня. На кадрах, снятых спасателями, видно, как сильно огонь охватил деревянную постройку.

В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили в доме под обрушившимися конструкциями тело хозяина, мужчины 1977 года рождения. Огнем уничтожена кровля, повреждено имущество и стены.

Позже выяснилось, что владелец дома состоял на учете в местном сельсовете как склонный к употреблению спиртных напитков. Одной из причин возникновения пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем при курении. Следственно-оперативная группа проводит проверку.