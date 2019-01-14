Видеофакт: под Мозырем столкнулись автобус и легковушка

  • 14 января 2019, 17:57
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Авария случилась сегодня.

Как сообщают очевидцы происшествия, к счастью, никто не погиб.

Видео: Хамство на дорогах Мозыря




gomel.today
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Места: Мозырь (2136)

Метки: Авто (6243), Происшествия (13719)

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