В Мозыре фура поехала сама и наехала на своего водителя, он в больнице

В Мозыре самопроизвольно поехавший автомобиль травмировал вышедшего из него водителя, сообщили БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 12 января примерно в 17.32 на улице Садовой. «28-летний водитель покинул свое место и не принял меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля „Вольво FL10“. Из-за этого произошел наезд на самого водителя транспортного средства», — рассказали в УГАИ.





УГАИ УВД Гомельского облисполкома УГАИ УВД Гомельского облисполкома В результате ДТП мужчина с черепно-мозговой травмой, переломом нескольких ребер, ушибом легких, множественными ссадинами и другими повреждениями госпитализирован в Мозырскую центральную райбольницу.