В Мозыре фура поехала сама и наехала на своего водителя, он в больнице

  • 14 января 2019, 17:37
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В Мозыре самопроизвольно поехавший автомобиль травмировал вышедшего из него водителя, сообщили БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 12 января примерно в 17.32 на улице Садовой. «28-летний водитель покинул свое место и не принял меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля „Вольво FL10“. Из-за этого произошел наезд на самого водителя транспортного средства», — рассказали в УГАИ.


УГАИ УВД Гомельского облисполкома УГАИ УВД Гомельского облисполкома В результате ДТП мужчина с черепно-мозговой травмой, переломом нескольких ребер, ушибом легких, множественными ссадинами и другими повреждениями госпитализирован в Мозырскую центральную райбольницу.




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