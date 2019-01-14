В Мозыре легковушка сбила 9-летнюю школьницу, переходившую дорогу на зеленый

  • 14 января 2019, 14:33
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Вчера вечером под колеса автомобиля попала школьница. Она переходила дорогу на зеленый свет, когда ее сбила Lada.

Авария произошла примерно в 19.50.

Девочка получила травмы и госпитализирована в районную больницу, сообщили в УВД.




gomel.today
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