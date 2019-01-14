«Куда путь держишь?» В Мозыре парень угнал авто, а утром вернул на место. Водитель об угоне и не догадался бы, если бы не сообщение в мессенджере

Необычный угон произошел в Мозыре: авто на месте, замки не сломаны, но ночью машина колесила по городу. Разобраться в ситуации помогли камеры видеонаблюдения.

Утром мозырянин был изрядно удивлен, прочитав в мессенджере полученное среди ночи сообщение от знакомого таксиста: «Куда путь держишь?» Звонок другу потянул за собой ряд вопросов: таксист был полностью уверен, что не обознался и именно эту машину видел у игрового клуба.

Однако повода для паники не нашлось: Mercedes-Benz по прежнему стоял за окном, да и все замки были целы.

Пришлось обращаться с милицию, где, кстати, отнеслись к истории с изрядной долей скепсиса, но проверку провели.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что именно этот автомобиль подъезжал ночью к игровому клубу. Проверка посетителей также принесла свои плоды: подозрение пало на 20-летнего парня, который проживает в районе дома, где угнали авто, рассказали в УВД.

Оказалось, что в свои 20 лет парень имеет криминальный опыт. В 2016 году он украл аккумулятор из машины, в следующем году угнал автомобиль. Но, освободившись в 2018, по-видимому, решил действовать незаметно: не угонять, а брать во временное пользование.

Поняв, что отвертеться не удастся, парень рассказал, как ему удалось провернуть дело так, что даже владелец авто ничего не заметил. В одну из ночей молодой человек проверил ручку машины и обнаружил, что дверь незаперта. Более того, старая модель завелась ключом от другой машины. Поэтому ничто не мешало воспользоваться автомобилем, пока все спят. Однако случайный свидетель спутал угонщику все карты.

Теперь он вновь предстанет перед судом. Ему грозит до 6 лет.