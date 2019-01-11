«Наш завод банкрот, и не мы, простые работяги, в этом виноваты». Мозырский спиртзавод вновь пытается уволить лаборанток

10 января Гомельский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» на решение суда Мозырского района о восстановлении на работе уволенных лаборанток.

Светлана Остапенко и Татьяна Хващевская более тридцати лет проработали на спиртоводочном заводе, но были уволены. Они обратились с иском в суд Мозырского района, который принял решение о восстановлении лаборанток на работе, а также о взыскании среднего заработка за период вынужденного прогула, компенсации морального вреда.

В пользу Светланы Остапенко суд постановил взыскать с завода 534 рубля за время вынужденного прогула и 100 рублей компенсации морального вреда. В пользу Татьяны Хващевской — соответственно 644 и 100 рублей.

Остапенко отработала на предприятии 35 лет, Хващевская — 32 года. В июле работницы были уведомлены, что с августа контракт с ними не будет продлен. Другой работы им не предложили.

Зарплаты у лаборанток с 30-летним стажем были около 260-270 рублей на руки.

Восстановиться на работе им помогли юристы и ссылки на то, что между профсоюзом и Министерством сельского хозяйства и продовольствия есть тарифное соглашение, согласно которому наниматели обязаны продолжить трудовые отношения с работником, который не имел взысканий за последний год и добросовестно трудился, — если работник высказал свое согласие.

Спиртоводочный завод не согласился с решением суда Мозырского района и подал жалобу в областной суд. В жалобе предприятие указывало, что тарифное соглашение не распространяется на спиртоводочный завод, так как он не делегировал полномочия «Белгоспищепрому».

Предприятие утверждало в жалобе, что работницы нарушали трудовую дисциплину и «отказывались исполнять устные распоряжения начальника лаборатории», а также «не принимали активного участия в общественной жизни завода».

Гомельский областной суд стал на сторону лаборанток — оставил их в прежней должности, решение районного суда — в силе, а жалобу спиртоводочного завода — без удовлетворения.

«Сейчас наш завод банкрот, и не мы, простые работяги, в этом виноваты. Пусть бы увольняли и сокращали тех, кто развалил предприятие, а не отыгрывались на нас. Наш весь коллектив был рад, кроме начальства, конечно, что нас восстановили на работе. Люди поверили, что можно отстоять свои права», — сказала в комментарии для БелаПАН Татьяна Хващевская.