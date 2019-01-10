Россияне хотят купить Мозырский нефтеперерабатывающий завод

Россия завершает налоговый маневр в нефтяной сфере. В 2019−2024 годах вывозная пошлина на нефть в РФ, которую не уплачивает Беларусь при импорте углеводородного сырья, снизится с 30 до 0%. Одновременно с этим будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых, что может привести к увеличению входящей стоимости нефти для Беларуси до фактически мирового уровня. С 2019 года российский бюджет компенсирует своим НПЗ рост цен на сырье с помощью так называемого отрицательного акциза. Минск это позволить не может, поэтому хотел получить компенсацию от России. Но предновогодние переговоры руководства двух стран успехом не увенчались. Россия увязывает вопрос компенсации с приватизацией белорусских НПЗ в пользу российских компаний.

За «Нафтан» и свою долю в Мозырском НПЗ, Беларусь хотела бы получить 10 млрд долларов, сообщил Телеграм-канал «Газ-батюшка». Примерно во столько (10,5 млрд долларов) Минск оценивает свои потери от налогового маневра в течение ближайших 5 лет и хотел получить компенсацию.

«Да, [продажа пакета акций] действительно [рассматривается] как один из вариантов», — сказал TUT.BY информированный источник. Он отметил, что 42,58% акций Мозырского НПЗ уже принадлежит российской «Славнефти», владельцами которой являются «Роснефть» и «Газпром нефть». «Но в России хотят полный контроль и реально управлять заводом», — сказал собеседник. Что касается стоимости сделки, то «вопрос обсуждается». «Но целиком заводы никто не собирается продавать. Надо обезопасить [от недружественных действий]», — сказал источник.

В 2014 году власти Беларуси уже оглашали условия продажи пакета акций Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Тогда Минск готов был оставить у себя 25% акций, выставив на продажу почти 30% (17,76% акций завода напрямую и 12% акций через выкуп 99,8% ООО «МНПЗ плюс»). Цена госпакета не указывалась, но тогда Беларусь оценила Мозырский НПЗ в 4 млрд долларов.

Кроме того, покупатель в течение пяти лет должен был полностью обеспечить сырьем и Мозырский НПЗ, и «Нафтан», построить еще один нефтеперерабатывающий завод мощностью до 8 млн тонн в год, насытить внутренний рынок Беларуси моторным топливом «в объемах, ежемесячно согласуемых с концерном «Белнефтехим», а также сохранить численность работников Мозырского НПЗ и высокий уровень зарплаты. Но в итоге покупать пакет акций белорусского НПЗ никто не пожелал.

ИА REX в этой связи отмечает, что строительство абсолютно нового НПЗ мощностью 10 млн тонн в год в Турции компанией STAR Rafineri составляет около 6 млрд долларов. В Марокко построить новый НПЗ мощностью в 10 млн тонн стоит всего 3 млрд долларов.

Российский опыт показывает возможность строительства нового НПЗ с глубиной переработки 92-93% мощностью 6 млн тонн всего за 1,1 млрд долларов.

Соответственно, каким образом Минск насчитал 10,5 млрд долларов за любой из двух белорусских НПЗ, российские эксперты не понимают.