Украинская армия получит мозырское топливо

Министерство обороны Украины (МОУ) 4 января определило победителя тендера на поставку 15 588 т дизельного топлива арктической марки.

Об этом свидетельствуют результаты аукционов, обнародованные в системе ProZorro.

Претендентом на поставку ресурса стала компания «Торум» (входит в структуру «Трейд Коммодити»), предложившая продукт по 27 381 грн/т, что на 1000 грн/т дороже рыночной стоимости топлива, пишет ресурс enkorr.com.ua.

По данным «Консалтинговой группы А-95», 4 января средняя по стране цена зимних марок ДТ была 25 010 грн/т. С учетом премии за качество арктической марки в размере 50 долларов/т, текущая рыночная цена закупаемой оборонным ведомством марки топлива составляет около 26 385 грн/т.

Согласно паспортам качества, предоставленными победителем торгов, военному ведомству будет поставляться арктическое дизтопливо производства Мозырского НПЗ и Кременчугского НПЗ. Срок поставки ресурса — 60 дней с дня подписания контракта.