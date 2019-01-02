В Мозыре в последний день прошлого года Mercedes насмерть сбил мужчину

  • 02 января 2019, 10:17
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В последний день прошлого года на дорогах Мозыря произошла смертельная авария: под колеса Mercedes попал 51-летний мужчина.

ДТП случилось примерно в 18.30. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода, когда его сбил микроавтобус.

Он полученных травм пешеход погиб.

В пресс-службе МВД сообщили, что мужчина проживал в Лунинецком районе Брестской области.





gomel.today
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Места: Мозырь (2126), Лунинец (64)

Метки: Авто (6195), Область (6354), Происшествия (13631)

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