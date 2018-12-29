Мозырянин, организовавший финансовую пирамиду и обманувший почти 900 человек, приговорен к восьми годам лишения свободы

  • 29 декабря 2018, 16:47
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Напомним, молодой человек с февраля 2015 года по апрель 2016-го обманывал граждан под предлогом получения гарантированного дохода от участия в качестве вкладчика проекта «New Assets Union».

Фактически парень разработал схему классической финансовой пирамиды, обещая вкладчикам доход от 100 до 300 процентов в месяц. Потерпевшими по делу признаны более 900 человек. Общая сумма присвоенных денег составила более 760 тысяч белорусских рублей.

28 декабря Гродненский областной суд признал мозырянина виновным в мошенничестве и приговорил к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. Также с обвиняемого в пользу потерпевших взыскан ущерб на общую сумму более 500 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.




Гомельская правда
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Места: Мозырь (2124)

Метки: Криминал (11165), Область (6344)

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