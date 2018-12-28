Мозырские пограничники задержали итальянца, пытавшегося незаконно пересечь границу ради экстрима
- 28 декабря 2018, 19:12
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Места: Мозырь (2123)
Метки: Происшествия (13606)
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