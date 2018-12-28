Мозырские пограничники задержали итальянца, пытавшегося незаконно пересечь границу ради экстрима

  • 28 декабря 2018, 19:12
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Мозырские пограничники задержали 29-летнего гражданина Италии за попытку нарушения границы из Украины.

По информации пресс-службы Госпогранкомитета, задержанный рассказал, что пошел на нарушение закона умышленно, с целью экстремального туризма. К поездке он готовился с марта, изучил приграничный участок украинской зоны отчуждения. После перехода границы итальянец планировал добраться до Минска на такси.

После завершения разбирательства его передадут украинской стороне.




naviny.by
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