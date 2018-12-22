В Мозырском районе столкнулись МАЗ и трактор, один из водителей госпитализирован

  • 22 декабря 2018, 14:06
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Вчера примерно в 16.30 в Мозырском районе не смогли разъехаться МАЗ с прицепом и трактор.

Авария произошла на 18 км. автодороги Р-36 «Мозырь-Лельчицы», когда трактор поворачивал налево.

45-летнему водителю трактора понадобилась помощь медиков. Он госпитализирован в травматологию районной больницы.




gomel.today
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Места: Мозырь (2122)

Метки: Авто (6161), Область (6326), Происшествия (13577)

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