В Мозыре 19-летний парень ограбил две церкви. Унес деньги, серебро и пакет со сладостями

За последнюю неделю в Мозыре ограбили две церкви. В обоих случаях вор действовал одинаково — отжав створки окна, проникал во внутрь и брал все, что плохо лежит.

В прошлое воскресенье, 16 декабря, он наведался в храм «Святого преподобного Сергия Радонежского». Там ему приглянулись серебряные изделия и 141 рубль, которые он поспешил присвоить.

Подозрение пало на 19-летнего уроженца Лельчицкого района. Ранее он уже был судим: не смог пройти мимо ларька и ограбил его. Спустя несколько дней выяснилось, что следователи не ошиблись.

Вчера вечером парень зашел в еще одну церковь, сообщили в УВД Гомельского облисполкома. Не найдя там ничего полезного, решил с пустыми руками не уходить — умыкнул пакет со сладостями.

Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, на его совести еще несколько мелких краж в других церковных приходах Мозыря.