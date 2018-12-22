В Мозыре 19-летний парень ограбил две церкви. Унес деньги, серебро и пакет со сладостями

  • 22 декабря 2018, 13:42
  • 876
  • 0


За последнюю неделю в Мозыре ограбили две церкви. В обоих случаях вор действовал одинаково — отжав створки окна, проникал во внутрь и брал все, что плохо лежит.

В прошлое воскресенье, 16 декабря, он наведался в храм «Святого преподобного Сергия Радонежского». Там ему приглянулись серебряные изделия и 141 рубль, которые он поспешил присвоить.

Подозрение пало на 19-летнего уроженца Лельчицкого района. Ранее он уже был судим: не смог пройти мимо ларька и ограбил его. Спустя несколько дней выяснилось, что следователи не ошиблись.

Вчера вечером парень зашел в еще одну церковь, сообщили в УВД Гомельского облисполкома. Не найдя там ничего полезного, решил с пустыми руками не уходить — умыкнул пакет со сладостями.

Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, на его совести еще несколько мелких краж в других церковных приходах Мозыря.




gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Мозырь (2122), Лельчицы (229)

Метки: Криминал (11142), Область (6326)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров