В Мозыре в квартире спасатели нашли мертвого мужчину, МЧС вызвали соседи

  • 20 декабря 2018, 15:14
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19 декабря на центр оперативного управления МЧС поступило сообщение о задымлении в одном из домов по улице Нелидова.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, огня видно не было, было сильное задымление. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в одной из квартир был обнаружен мертвый мужчина. Что стало причиной смерти, будет установлено по результатам экспертиз.

По словам соседей, 42-летний погибший проживал один, на заработки ездил в Россию, по возвращению уходил в запой. Опять же, как говорят местные жители, до нынешней трагедии в этой квартире уже было несколько ЧП.




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