Доехали до суда. В Мозыре на легального перевозчика подали в суд за то, что он «опорочил честь и достоинство» тех, кто работает без «шашечек» - видео

В Мозыре продолжается противостояние водителей такси. Легально работающие борются с теми, кто, по их мнению, зарабатывает незаконно. И дело дошло уже до суда.

Рядом с новым зданием суда — множество автомобилей с шашечками. Парковка напоминает стоянку такси. Сегодня здесь собрались те, кто не снимает наклейки и не прячется от налоговой. Легально работающие таксисты приехали поддержать товарища. То, что одна сторона считает правдой, другая посчитала клеветой.

Один за всех и все за одного. Группа поддержки — это около 60 человек, которые представляют разные фирмы, но работают на условиях легальности. Еще до начала слушаний представители стороны ответчика выразили надежду, что правда окажется на их стороне.Сторону истца услышать не удалось. Ее на заседании представлял адвокат. Который, к слову, отказался от любых комментариев и был категорически против присутствия съемочной группы на заседании.

Состоялись только предварительные слушания. Второе заседание суда назначено на 4 января. Съемочная группа телеканала мозырь будет следить за дальнейшим развитием событий.

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