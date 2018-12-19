В Мозыре открытым пламенем горела BMW — видеофакт

  • 19 декабря 2018, 15:09
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Вечером 17 декабря в Мозыре на улице Куйбышева загорелся «БМВ- 523».

Когда к месту приехали пожарные, старенький немец, 1996 года выпуска, горел открытым пламенем. Сотрудники Мозырского РОЧС ликвидировали пожар, сейчас устанавливают причину ЧП. Пострадавших нет, в автомобиле повреждена обшивка внутри салона и моторный отсек.




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