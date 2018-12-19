В Мозыре открытым пламенем горела BMW — видеофакт
- 19 декабря 2018, 15:09
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Места: Мозырь (2117)
Метки: Авто (6154), Происшествия (13566)
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