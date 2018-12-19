В Мозырском районе начальник природоохранной инспекции и его заместитель брали взятки рыбой: они приговорены к 3,5 годам лишения свободы

В суде Центрального района Гомеля вынесен приговор по громкому уголовному делу в отношении бывших начальника Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и его заместителя.

Их обвиняли в получении взятки и превышении власти или служебных полномочий. Суд назначил каждому наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций сроком на 4 года.

Напомним, бывший начальник в марте прошлого года помог своему знакомому избежать наказания за то, что тот занимался незаконной ловлей рыбы. По телефону дал устное поручение двум инспекторам, которые обнаружили в лодке рыболовные сети, не привлекать знакомого к административной ответственности.

Также обоим обвиняемым вменялось в вину то, что они дважды получили в качестве взятки рыбу за то, что не привлекли к административной ответственности группу рыбаков, занимавшуюся незаконным промыслом в зоне Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в областном суде.



