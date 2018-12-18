В Мозырском районе из-за непотушенной свечи загорелся дом, хозяин в больнице — видео

  • 18 декабря 2018, 09:31
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Утром 15 декабря сотрудники Мозырскогорайонного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома в деревне Слобода. Хозяин домовладения успел справиться с возгоранием самостоятельно и ждал спасателей на улице.

Мужчина, 1939 года рождения, спал на диване, когда внезапно почувствовал жар, он принялся тушить огонь подручными средствами, в результате чего получил ожоги 10 процентов тела. Медики диагностировали "ожоги лица, шеи, кистей рук 2 степени. Сейчас он госпитализирован в медицинское учреждение. В результате пожара огнем повреждено имущество в жилой комнате. Предварительно, причиной возгорания стала непотушенная свеча.




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