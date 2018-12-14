В Мозыре из-за печного отопления загорелся дачный дом — видео

  • 14 декабря 2018, 14:14
  • 93
  • 0


Рано утром 6 декабря в Мозыре в дачном доме на улице Коммунистической произошло возгорание. К моменту прибытия спасателей одна из комнат полыхала. 

Чрезвычайную ситуацию ликвидировали в считанные минуты. Однако огнем были повреждены стены строения и уничтожено некоторое домашнее имущество. Одна из версий причины пожара — нарушение правил эксплуатации печного отопления. Как выяснилось позже, дом использовался как дача. Накануне пожара хозяйка приезжала и протапливала печь. Спасатели напоминают мозырянам о важности соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печногоотопления в холодную пору года. А также предупреждают: нельзя вблизи отопительных приборов хранить сгораемые материалы и оставлять топящиеся печи без присмотра, а также своевременно заделывать появившиеся трещины.




Телеканал Мозырь
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Мозырь (2112)

Метки: Происшествия (13528)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров