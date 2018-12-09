В Мозыре женщина на авто с летними шинами сбила супружескую пару на переходе
- 09 декабря 2018, 13:18
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Места: Мозырь (2111)
Метки: Авто (6114), Область (6287), Происшествия (13497)
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