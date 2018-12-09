Переломы ног и рук, сотрясение мозга и повреждения связок. Мозырские медики рассказали, как ощутили приход зимы

Погода на этой неделе вносила собственные коррективы в повседневный ритм мозырян. Мороз сменился дождем и гололедом. Как следствие, падения, переломы, вывихи. Репортаж из мозырской городской больницы.

Больше 1000 белорусов получили гололедные травмы за два декабрьских дня, вторник и среду. Медики Мозыря также как и их коллеги из других городов, приход зимы ощутили. Пока большого наплыва пострадавших нет, но готовность врачей стопроцентная. В дневное время в приемном отделении работает два травматолога-ортопеда. При необходимости к работе приступает третий специалист.

Переломы ног и рук, сотрясение мозга и повреждения связок — это основные гололедные травмы. В категории уязвимыхслишком подвижная детвора и малоподвижные пожилые люди. Предостеречь детей обязаны взрослые. Что касается пожилых, то им во время гололеда лучше на улицу не выходить. А уж если пришлось, то тщательно выбирать путь и пользоваться специальными противогололедными насадками на трость. Умение падать — тоже навык полезный, он может уберечь от серьезных последствий.

Специалисты напоминают: при гололеде нужно надевать удобную обувь с протектором, избегать слишком длинной верхней одежды, не носить тяжелые сумки, из-за которых смещается центр тяжести. А еще сменить уверенную широкую походку на осторожную, почти крадущуюся. Зима только началась. На следующей неделе ожидается до минус 16. Так что после гололеда нужно будет еще пройти испытания морозом.