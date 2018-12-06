Легендарные Масяня и Хрюндель посетили Мозырь — мультфильм

  • 06 декабря 2018, 17:02
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Известный всем мультипликационный персонаж Масяня, созданный российским аниматором Олегом Куваевым, в новой серии своих приключений посетила город Мозырь.


Железнодорожный вокзал в Калинковичах

В поездку на этот раз она отправилась со своим парнем — Хрюнделем. Вместе они осматривают имитацию мозырского замка, почему-то подходят к памятнику сгущенке, который на самом деле находится в Рогачеве, а также ищут где бы выпить волшебный сбитень.

Памятник рогачевской сгущенке

В поисках белорусского сбитня

Далее они посещают костел св. Михаила в Долине ангелов и кафедральный собор св. Архангела Михаила.

Костел св. Михаила в Долине ангелов

Кафедральный собор св. Архангела Михаила в Мозыре

Минуя мозырский трамвай и памятник самолету Миг-17, они в итоге попадают в компанию по ремонту компьютеров и ноутбуков «КаМо», которая, вероятно, и выступила заказчиком данного ролика.


Памятник истребителю Миг-17 в Мозыре

Компания по ремонту компьютерной техники «КаМо»

В любом случае сейчас о чудесном Мозыре в Гомельской области точно узнало еще больше людей и возможно кто-то сейчас захочет посетить этот город и побродить в нем «по стопам Масяни».




Евгений Меркис, Наш Край
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Места: Мозырь (2109)

Метки: Шапито (647), Область (6276)

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