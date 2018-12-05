В Мозыре мать и двоих детей госпитализировали из-за отравления угарным газом

  • 05 декабря 2018, 11:11
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В Мозыре из-за отравления угарным газом госпитализировали женщину и ее двоих детей. Подробности рассказали в эфире телеканала «Мозырь», сообщает БелТА.

Медицинская помощь жительнице микрорайона Заречный и ее детям потребовалась в ночь на 30 ноября. С предварительным диагнозом «острое отравление угарным газом» их госпитализировали.

Как выяснилось, женщина перекрыла дымоход, не дождавшись полного выгорания дров в печи. Спустя время почувствовала недомогание и сильную головную боль.

В МЧС отметили, что в разгар отопительного сезона количество происшествий из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печного отопления увеличивается. Жителям частных домов МЧС советует прекращать топку минимум за два часа до сна. Перекрывать дымоход следует только после полного выгорания дров.




БелТА
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Места: Мозырь (2108)

Метки: Происшествия (13470), Область (6271)

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