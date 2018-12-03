Дрифт не удался. Под Мозырем водитель утопил Audi в озере — видео
- 03 декабря 2018, 11:20
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Места: Мозырь (2107)
Метки: Авто (6089), Область (6262), Происшествия (13457)
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