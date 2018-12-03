Дрифт не удался. Под Мозырем водитель утопил Audi в озере — видео

Минувшие выходные нескучно провел водитель из Мозыря. Парень, жаждущий экстрима, отправился кататься на машине по заледеневшему озеру. «Мало им дорог, покрытых льдом», — удивляются местные жители.

Впрочем, что-то пошло не плану: автомобиль ушел под лед.

Видео — сообщество «Мозырь»



Сочувствующих безумному водителю оказалось немного. Кто-то шутит, считая, что для рыб вышел неплохой аквариум, а кто-то дает совет, хоть и запоздалый: «Люди на севере только при −20 и более туда лезут, когда температура простояла в течении недели-двух».