В Мозыре пьяный бомж устроил дебош в приемном отделении больницы

56-летний бездомный мозырянин почувствовал недомогание и вызвал скорую помощь. Медики доставили его в приемный покой, он, в свою очередь, стал доставать медиков.

Дело было около полуночи. Поначалу выпивший мужчина никак не хотел расставаться с бутылкой водки, которую он предусмотрительно захватил в больницу. После кричал, матерился,постоянно требовал пить и, в целом, вел себя неадекватно. Так продолжалось на протяжении всей ночи.

Уже рано утром, посчитав, что врачи невнимательно к нему относились, мужчина решил отомстить. Разбил щит, пытался открыть пожарный кран, чтобы затопить помещение, а когда не получилось, хулиган привел в действие огнетушитель, таким образом, парализовав работу приемного покоя на несколько часов.На данный момент дебошир задержан. Кстати, он уже ранее судим за особо злостное хулиганство, и летом этого года только освободился из мест лишения свободы.