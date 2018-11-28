«Было страшно, вдруг заточку достанет». 26-летний мозырянин задержал серийного грабителя

  • 28 ноября 2018, 10:49
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26-летний мозырянин Павел Колоцейней неожиданно для себя стал героем: он бросился на помощь женщине и задержал грабителя.

Парень ехал на машине и увидел активно жестикулиющую женщину. Остановился спросить, что же произошло. Оказалось, женщину ограбили. Не долго думая, Павел бросился за грабителем, сообщает телеканал «Мозырь».

 Было страшно, когда уже споймал его. Мало ли, заточку достанет. Были такие мысли, — признается Павел.

Грабителем оказался 37-летний ранее судимый мозырянин. На тот момент его жертвами уже успели стать две пожилые женщины, лишившиеся денег и ювелирных украшений. Возбуждено уголовное дело.

А вот герой дня Павел Колоцейней после случившегося тут же отправился по делам, не дожидаясь приезда милиции. О его поступке стало известно лишь из показаний потерпевшей. За помощь в поимке преступника парня поощрили правоохранители.




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Метки: Криминал (11012), Область (6243)

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