«Было страшно, вдруг заточку достанет». 26-летний мозырянин задержал серийного грабителя

26-летний мозырянин Павел Колоцейней неожиданно для себя стал героем: он бросился на помощь женщине и задержал грабителя.

Парень ехал на машине и увидел активно жестикулиющую женщину. Остановился спросить, что же произошло. Оказалось, женщину ограбили. Не долго думая, Павел бросился за грабителем, сообщает телеканал «Мозырь».

— Было страшно, когда уже споймал его. Мало ли, заточку достанет. Были такие мысли, — признается Павел.

Грабителем оказался 37-летний ранее судимый мозырянин. На тот момент его жертвами уже успели стать две пожилые женщины, лишившиеся денег и ювелирных украшений. Возбуждено уголовное дело.

А вот герой дня Павел Колоцейней после случившегося тут же отправился по делам, не дожидаясь приезда милиции. О его поступке стало известно лишь из показаний потерпевшей. За помощь в поимке преступника парня поощрили правоохранители.