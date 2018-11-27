В Мозыре три года собирали деньги на ремонт единственного в городе бассейна, но он до сих пор не отремонтирован

В Мозыре третий год ремонтируют бассейн. Средства на ремонт собирали с жителей города на «добровольных» субботниках. Один прошел еще в 2015 году, два — весной и осенью 2017-го. Результат — бассейн до сих пор не отремонтирован. «А где наши деньги?» — спрашивают жители Мозыря.

«Три года мы перечисляли деньги на бассейн. Начальство заставляло. Я работаю в больнице, не медиком. Из нас, технических работников, в прошлом году брали за один субботник по 2 рубля, с медиков — по пять. Представьте, сколько всего за три субботника было перечислено денег в городе с населением более 100 тысяч. Не считая перечисления денег из предприятий города!», — пожаловался Свободе житель Мозыря, который просил не называть себя.

Он предоставил снимки, сделанные на днях. Бассейн — в полуразрушенном состоянии.

Телеканал «Мозырь» сообщал, что за два субботника — в октябре 2015 года и в мае 2017-го — удалось собрать 270 тысяч рублей. За субботник, проведенный 28 октября 2017 года — более 100 тысяч рублей. Участие в «добровольном» мероприятии приняла 21 тысяча человек. «Значительная сумма на реконструкцию выделено также из внутреннего бюджета отдела образования и резервного фонда Мозырского райисполкома», — информировал телеканал. Местные издания не раз обращались к «неравнодушных жителей нашего города», чтобы те принимали активное участие в субботниках. Призывая жителей в очередной раз «скинуться всем миром», издание «Нелли-инфо» писало: «заработанных на прошлых субботниках средств не хватило на проведение всех ремонтных работ».





Бассейн, который принадлежит детской спортивной школе № 2, работал в Мозыре 35 лет. За это время здесь были подготовлены 40 кандидатов в мастера спорта, 8 мастеров спорта и один мастер международной категории.

Сейчас в полуразрушенном бассейне вывешен «паспорт объекта». Работы должны были быть выполнены с декабря 2016 года по сентябрь 2017-го. Стоимость ремонта — 3 800 000 рублей.

«Малая чаша бассейна работает»

Директор детской спортивной школы № 2 Олег Малащенко рассказал корреспонденту Свободы, что необходимые средства (3 миллиона рублей) на ремонт выделены.

«Я думаю, что до Нового года не успеют завершить, хотя такой срок определен. Но долго идут процедуры закупок оборудования и доставка материалов. Поэтому, возможно, в феврале завершат работы, и мы запустимся. Но деньги выделены, и работа идет без перерыва. Приезжал сам губернатор, осматривал объекты», — говорит директор спортшколы.





По словам Олега Малащенко, других бассейнов в Мозыре нет.

«У нас бассейн состоит из двух чаш. Большая сейчас как раз не работает. Но работает малая, где мы оказываем платные услуги, работаем с детьми начальной подготовки, ведем тренировки. Если отремонтируем большую, то ожидаем, что будут выделены дополнительные средства и закроется на ремонт вторая часть объекта — малая чаша. Первый этап ремонта — большая чаша, крыша, фасад, электрика, система водоснабжения, вентиляция, благоустройство, пристройки для инвалидов», — рассказал «Свободе» Олег Малащенко.