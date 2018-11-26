В Мозыре мужчина залез в чужой дом и устроил пожар

В воскресенье в Мозыре загорелся дом. Виновником пожара оказался совершенно посторонний мужчина, который по только ему известным причинам решил залезть в чужое жилище.

Безработного 47-летнего мужчину спасли сотрудники МЧС: они нашли его на полу в горящей комнате и передали медикам. После осмотра мужчину с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение.

Проводится проверка, но, по всей видимости, причина пожара банальна — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в ведомстве.











