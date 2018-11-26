Фотофакт: ночью в Мозырском районе перевернулся BMW, водитель в реанимации

  • 26 ноября 2018, 11:58
  • 1433
  • 0


В воскресенье ночью, примерно в 01.30, в Мозырском районе в аварию угодил 30-летний водитель BMW.

Как сообщили в УВД, на закруглении дороги он не справился с управлением, съехал в кювет, где и опрокинулся.

Водитель получил травмы и госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.






gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Мозырь (2100)

Метки: Авто (6069), Область (6236), Происшествия (13425)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новости партнеров

Загрузка...

Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров