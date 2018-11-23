Жители Мозыря попросили у замглавы Администрации президента дорогу

Как пожаловалась Максиму Рыженкову одна из местных жительниц, в микрорайоне ни одна девушка не способна на каблуках пройти.

Первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков провел прием граждан в Мозыре.

Руководство Администрации президента Беларуси регулярно проводит выездные приемы граждан. Так, накануне первый замглавы структуры встретился с жителями Мозыря.

«У нас ни одна девушка на каблуках не пройдет!» — пожаловалась замглавы АП одна из местных жительниц, которую цитирует газета «Беларусь сегодня».

Асфальтирования одной из дорог в Мозыре местные жители добиваются несколько лет, однако пока так и не получили желаемого.

После обращения граждан Рыженков пообещал лично побывать на этой улице и разобраться. Кроме того, местная жительница пожаловалась ему и на отсутствие поликлиники, а также промтоварного магазина.

После общения с жителями Мозыря замглавы Администрации президента заявил о необходимости «более человеческого подхода».