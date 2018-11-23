КГК: Полесский институт растениеводства неэффективно потратил на научные разработки около 330 тысяч рублей. Теперь их придется вернуть

Госконтроль проверил «Полесский институт растениеводства» по вопросам эффективности использования средств, которые научное предприятие получает из бюджета.

Контролеры выявили, что не все научные разработки, на которые были потрачены бюджетные деньги, внедрялись в производство. Отмечается, что госзаказчик — академия наук Беларуси — каких-то действенных мер по внедрению этих разработок или возврату денег не принимала.

Академия наук поручила Полесскому институту растениеводства разработать технологию возделывания люцерны желтой на корм и семена, обеспечивающую урожайность 70-75 ц/га сухого вещества и 1,5-2 ц/га семян, и в 2014-2016 годах внедрить данную технологию возделывания люцерны желтой на семена на площади 350 га, бобово-злаковых травосмесей — на площади 55 тыс. га. На выполнение этих работ из республиканского бюджета выделено 49,3 тыс. рублей, сообщает Госконтроль.

Институт вовремя отчитался о проделанной работе и даже сообщил, что эффект от внедрения научной разработки составит 194,1 тыс. долларов. Но, как показали контрольно-аналитические мероприятия, задание было выполнено лишь на две десятые доли процента. В течение трех лет после завершения научной работы институт высаживал люцерну на площади только 91 га, что составляет только 26% от задания, а бобо-злаковые травосмеси на ее основе в нашей стране не возделывались вовсе.

Постановление Совмина гласит, что если выпуск освоенной продукции не начат в течение трех лет после завершения ее разработки, то потраченные средства, с точки зрения закона, считаются неэффективно использованными и должны быть возвращены в бюджет.

Кроме этого, институт не достиг целей трех заданий по созданию высокопродуктивных гибридов кукурузы зернового и силосного направлений. На них из бюджета была потрачено 280 тысяч рублей. Общие потери для бюджета от неэффективно использованных денежных средств составили 328.6 тысяч рублей.

КГК направил в Академию наук предложение, в котором просит принять меры по возврату в бюджет потраченных денег. Кроме этого, материалы проверки были отправлены в правоохранительные органы, чтобы те дали правовую оценку действиям должностных лиц. На данный момент «Полесский институт растениеводства» вернул в бюджет уже около 50 тысяч рублей.