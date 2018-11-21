Под Мозырем лебеди плавают в ледяной полынье: люди недовольны охраной природы, орнитологи призывают не паниковать — фотофакт

В редакцию «Сильных Новостей» обратился читатель, обеспокоенный судьбой лебедей в Мозырском районе рядом с деревней Подрейка, которые решили не улетать на зимовку.

В своем сообщении мужчина посетовал, что полынья, где плавают птицы очень далеко от берега и пожаловался на природоохранные организации, которые не переживают за судьбу птиц и не намереваются их спасать.





Орнитологи говорят, что паниковать из-за водоплавающих птиц, оставшихся на зиму в Беларуси, не стоит. Желание помочь птицам — понятно, только оно противоречит законам природы.

Дело в том, что в Беларуси ежегодно зимует от пятисот до двух тысяч лебедей. В теплые края не улетают ослабленные и больные птицы, остаются на родине самцы, которые хотят заранее занять хорошие места под гнезда. Понятно, что холодную пору переживут не все птицы, но это естественный отбор, который позволяет выжить более приспособленным особям, очищая генофонд вида от нездоровых генов.