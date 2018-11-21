Житель Калинковичей за одну ночь украл у пациентов мозырской больницы три мобильных телефона — видео

  • 21 ноября 2018, 10:23
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36-летний житель Калинковичей волей случая оказался в мозырской больнице. Он решил, что не зря судьба ему дала такой шанс, и решил им воспользоваться. Поздней ночью ходил по палатам в надежде чем-либо поживиться.

В итоге добычей мужчины стали три мобильных телефона. Одна из пациенток во время совершения преступления проснулась, но вор сказал, что он тоже больной и просто ошибся палатой. Точно также отвечал на вопросы медперсонала. Когда спохватились, было уже поздно, он ушел. Но приметы странного мужчины хорошо запомнили те, кто с ним сталкивался. Подробное описание преступника передали сотрудникам милиции, которые и задержали его по горячим следам. Несмотря на то, что правоохранители сработали оперативно, преступник оказался проворнее. К моменту задержания он успел продать один из телефонов, и даже это дело отметить. Два других украденных гаджета оказались при нем.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Он уже был неоднократно судим, в том числе за хулиганство, разбой, кражу, также мужчина состоит на учете у нарколога.




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