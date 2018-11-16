В Мозыре два старых друга не смогли определиться, продолжать пить или нет и устроили поножовщину

  • 16 ноября 2018, 11:27
  • 1249
  • 0


Двое мозырян, знакомые уже несколько десятков лет, встретились после долгой разлуки.

Решили это дело отметить. Посиделки за бутылкой водки проходили в квартире одного из них. В какой-то момент хозяин решил, что хватит пить. Но гость навязчиво требовал продолжение банкета. Возникла словестная перепалка, в результате которой владелец квартиры схватился за нож и нанес своему приятелю удар в живот. Потом сам же вызвал скорую. Медики приехали не одни, а с милиционерами. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинения тяжкого телесного повреждения».




Телеканал Мозырь
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Мозырь (2093)

Метки: Криминал (10946)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новости партнеров

Загрузка...

Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров