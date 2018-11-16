В Мозыре участник пьяной драки пытался скрыться от милиции на авто, а потом отбиться кулаками. Теперь ему грозит до шести лет — видео

  • 16 ноября 2018, 11:16
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Неприятный инцидент с участием двух молодых людей произошел в выходные на бульваре Юности. Причины конфликта между парнями еще предстоит выяснить, но когда дело дошло до рукоприкладства, свидетели вызвали милицию. От прибывшего наряда один из участников истории попытался скрыться. А при задержании серьезно ухудшил свое положение — оказал активное сопротивление.

С явными признаками алкогольного опьянения дебошира все-таки доставили в милицию. От процедуры медицинского освидетельствования он отказался. А вот избежать уголовного наказания ему вряд ли удастся. За нападение на сотрудника правоохранительных органов действующее законодательство предусматривает серьезное наказание — от трех месяцев ареста до шести лет тюрьмы.




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