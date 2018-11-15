Мозырянка приютила двух бомжей, а один из них избил ее за то, что она купила вместо «бырла» водку

62-летняя мозырянка, хозяйка частного дома, решила приютить двух мужчин без определенного места жительства. Не столько от жалости. Женщину с бездомными объединял общий интерес — пристрастие к спиртному.

Жили — не тужили несколько недель, пока гости в один из вечеров не отправили хозяйку в магазин за вином. Женщина проявила инициативу и купила водку. Один из мужчин, предпочитающий сорокоградусной плодово-ягодные настойки, был крайне возмущен таким выбором. На фоне расхождения алкоинтересов и возник конфликт, который перерос в избиение пенсионерки. К слову, женщина не очень-то и обиделась на неблагодарного гостя и даже его простила. Еще несколько дней все было как обычно, пока потерпевшей не стало внезапно плохо. Вызвали медиков, которые диагностировали перелом ребра, повлекшее повреждение легкого.

55-летний бездомный на ближайшее время обеспечен жилплощадью. Согласно санкциям статьи ему грозит до 8 лет лишения свободы.