«Умри, тварь». В Мозыре пьяный мужчина ударил собутыльницу отверткой в шею

К 47-летнему мозырянину, который не прочь выпить, пришли неожиданные, но приятные гостьи. Две подруги были не с пустыми руками, а с двумя бутылками водки и с закуской.

Застолье походило весело. Одна из женщин пела частушки.

Внезапно хозяин вышел из комнаты, а вернулся уже с отверткой. Подошел к своей приятельнице, ни с того ни с сего сел к ней на колени и со словами «умри, тварь» пырнул ее инструментом прямо в шею. Частушки на этом закончились.

Ошарашенная пострадавшая сама позвонила в милицию и пожаловалась на то, что ее хотели убить. Вскоре приехали и правоохранители, и медики. И уже после стала понятна причина неадекватного поведения мужчины. В его крови обнаружено более 4,5 промилле алкоголя.

К слову, мозырянин, угрожающий убийством своей приятельнице, ранее не судим. Согласно санкциям статьи ему грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы.