22 нарушения за полчаса: в Мозыре бесправник на мотоцикле без номеров пытался уйти от погони ГАИ — видеофакт

6 сентября около полуночи мозырские инспекторы ГАИ обратили внимание на мотоцикл без номерных знаков, который двигался по улице Рыжкова.

Требование об остановке водитель проигнорировал, более того, высадив пассажира, стал сознательно скрываться. Погоня длилась почти 30 минут. За это время мотоциклист всячески пытался запутать сотрудников, нарезал круги по городу, после выехал за город и вернулся обратно в Мозырь.

В итоге возле Дворца культуры «Строитель» он не справился с управлением и совершил ДТП. Подсчитать суммарное количество нарушений мотоциклиста, помог видеорегистратор. 22 протокола составлено в отношении 22-летнего мозырянина, который, к слову, никогда не имел водительского удостоверения.