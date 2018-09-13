В Мозыре девушка, только в августе получившая права, сбила пешехода на переходе — фото

  • 13 сентября 2018, 13:22
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Авария произошла 12 сентября около 18:40 на улице Рыжкова.


21-летняя девушка-водитель за рулем «Фиата» наехала на 20-летнюю девушку-пешехода, переходившую дорогу по нерегулируемому переходу.


Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, пострадавшую госпитализировали в травматологию мозырской городской больницы.


gomel.today
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Места: Гомель (23414)

Метки: Авто (5781), Происшествия (12886)

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