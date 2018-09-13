В Мозыре девушка, только в августе получившая права, сбила пешехода на переходе — фото
- 13 сентября 2018, 13:22
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Места: Гомель (23414)
Метки: Авто (5781), Происшествия (12886)
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