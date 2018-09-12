Мозырские пограничники задержали украинца с паспортом гражданина СССР, который пытался попасть в Беларусь

  • 12 сентября 2018, 00:19
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Гражданин Украины без необходимых документов пытался попасть в Беларусь, информирует Госпогранкомитет.

10 сентября мозырские пограничники в 350 метрах от границы с Украиной в Ельском районе задержали двух белорусов 51 и 49 лет. Мужчины признались, что направлялись к госгранице, чтобы встретить родственника из Украины, который собирался нелегально попасть на территорию нашей страны. Действительных документов для законного пересечения границы у него не было, только паспорт гражданина СССР.

Вскоре украинские коллеги сообщили, что они задержали мужчину 1967 года рождения.

В отношении жителей Гомельской области начат административный процесс за нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения границы (ст. 23.30 и 23.29 КоАП РБ). Им грозит штраф. По данному факту ведется дальнейшее разбирательство.


Вадим Шундалов, СБ - Беларусь Сегодня
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Места: Мозырь (2036)

Метки: Происшествия (12869), Область (5939)

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