В Мозыре разыскивают женщину, которой кассир в банке выдала лишние 450 рублей

  • 11 сентября 2018, 19:11
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Если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Неустановленная женщина в результате ошибки кассира обогатилась на 450 рублей.

28 августа около 5 часов вечера сотрудница центра банковских услуг «Белагропромбанка» по адресу Притыцкого, 1А при проведении валютно-обменной операции совершила ошибку и выдала лишние деньги. На данный момент женщину-клиента разыскивает милиция.

Если вы узнали ее на видео, просьба позвонить по телефону: 8-029-734-34-64.


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Места: Мозырь (2035)

Метки: Происшествия (12867), Область (5935)

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